Suecia, el termómetro de la Roja

Curiosamente, la casualidad no cesa ahí, ya que, al igual que como ocurrió en aquella ocasión, ambas selecciones han coincidido en el grupo de clasificación para la Eurocopa . No obstante, Luis Enrique espera que sus pupilos no necesiten de estas cábalas para comenzar con buen pie en la competición… ni para terminar ganándola.

You May Also Like