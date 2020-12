Suecia cerrará los colegios hasta enero por el aumento del contagio

Tegnell resaltó no obstante que la situación no ha llegado aún a los niveles de la primera oleada y que la curva de ingresos hospitalarios de pacientes con coronavirus ha empezado a aplanarse.

“Confío en que los alumnos de secundaria sean listos y entiendan que esto no son unas vacaciones de Navidades prolongadas. No hay barra libre para hacer fiestas con los amigos, seguiréis teniendo enseñanza y deberéis estudiar. Insto a todos los padres a hablar con sus hijos de lo importante que es seguir las recomendaciones”, afirmó Löfven.

