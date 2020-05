Suecia, a la cabeza en muertes per cápita en esta fase de la pandemia: ¿ha fracasado su respuesta al coronavirus?

Al final, las propias autoridades suecas reconocen que no es posible saber aún cuál será el desenlace, y si la experiencia sueca demostrará, a la larga, haber evitado pérdidas humanas o económicas. Por ejemplo, Stefan Ingves, Gobernador del Banco de Suecia, señaló en declaraciones a Financial Times que “no sabía” si la economía sueca sufriría menos comparativamente que otras: “No soy epidemiólogo. Hay demasiadas incógnitas (…). El tiempo dirá”.

En la última semana, Suecia se ha colocado a la cabeza en los registros de muertes con coronavirus per cápita, superando a España, Italia, Bélgica y Reino Unido, según los datos recogidos por el medio Financial Times. Se trata de un dato que destaca frente a la situación de sus vecinos nórdicos y que muchos achacan a la estrategia implementada en el país escandinavo, en el que no se han puesto en marcha medidas de confinamiento a fin de minimizar el impacto en la economía.

You May Also Like