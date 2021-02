Sudáfrica suspende aplicación de vacuna de AstraZeneca; estudio muestra que ofrece menos protección contra variante de covid-19

Van Kerkhove dijo en «Face the Nation» de CBS que «algunos estudios preliminares sugieren una eficacia reducida. Pero, nuevamente, esos estudios aún no están completamente publicados».

El estudio, que no se ha publicado, incluyó a unos 2.000 voluntarios que tenían un promedio de 31 años. Aproximadamente la mitad recibió la vacuna y la mitad recibió un placebo, que no hace nada.

