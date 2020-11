Sucursales del Banco Nacional de Panamá volverán atender en horario regular a partir del lunes

En tanto que, la filial ubicada en Doleguita, provincia de Chiriquí también atenderá de 8:00 a.m. a 400 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a.m. a 12 mediodía.

En la provincia de Veraguas, la sucursal ubicada en Plaza Banconal está abierta de 8:00 a.m. a 400 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a.m. a 12 mediodía.

Mientras que, la agencia de Villa Lucre atenderá al público de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

