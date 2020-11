Sucre: ‘No se ha salido de la pandemia, se le ha perdido un poco el temor a la Covid’

Ayer la directora general de Salud Pública, Nadja Porcell explicó Dijo que ante el “amago de desborde” de 2 de los 4 indicadores, se regresará a la cuarentena total los días domingos; se decretará el toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.; se detendrán la reaperturas de sectores económicos; ordenarán el cierre de playas, balnearios, ríos y cines; se reducen las reuniones sociales a no más de 10 personas, y los empleados públicos trabajarán en horario rotativo.

Sucre reiteró que el Minsa busca reforzar las medidas de seguridad y poder captar ese 30% de pacientes que son asintomáticos, que no saben que están enfermos, que piensan que no tienen nada, pero que lamentablemente están contagiando a su familiares.

“Independientemente de cuál sea el plan que haya elaborado el gobierno nacional y que estemos poniendo en práctica, es que la comunidad entienda que no hemos salido de la pandemia, la apertura no significa que hayamos salido de la pandemia, muy por el contrario, con la apertura estamos tratando de darle vida económica al país, pero llevando un balance”, afirmó Sucre en entrevista con Telemetro.

