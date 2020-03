Subsidios, alivio fiscal y liquidez para aliviar la crisis

Para el FMI, los bancos centrales deben aumentar la vigilancia, desarrollar planes de contingencia y estar preparados para proporcionar amplia liquidez a las instituciones financieras, en particular las que conceden préstamos a pequeñas y medianas empresas. Panamá no tiene banca central, pero la Superintendencia de Bancos liberó una reserva de $1,252 millones que está permitiendo a los bancos flexibilizar las condiciones a los clientes, particularmente a aquellos que se han visto afectados.

