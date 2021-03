Subsidio eléctrico por $254 millones en 2020

La política de subsidio estatal se aplica en medio de los efectos de las medidas adoptadas por la pandemia, que ha dejado a miles de personas desempleadas. Muchas de estas personas son clientes de las empresas eléctricas que se acogieron a una moratoria para posponer el pago, pero en muchos casos no han cumplido con los arreglos de pago acordados. Esto inquieta a las compañías por la falta de liquidez para cumplir con sus compromisos. Naturgy informó a este diario que hasta febrero, la morosidad acumulada de los clientes finales es de $181 millones. La empresa ENSA también tiene un monto de morosidad de los clientes finales, pero no fue confirmado al cierre de esta edición.

