súbete al carro de las ‘smart home’ en Navidad

No estás verdaderamente a la última en tecnología si no tienes tu casa domotizada . Piénsalo: un pequeño aparatito en tu mesilla te ayuda a conciliar el sueño por la noche y a despertarte como si fueras Cenicienta, entre pajarillos, por la mañana; después le pides a tu mayordomo virtual que te diga qué tiempo hace hoy y cómo está el tráfico , para llegar a trabajar lo más rápido posible.

