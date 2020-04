Suben las intoxicaciones en EE UU tras los ‘consejos’ de Trump de “inyectar desinfectante” para combatir la Covid-19

A raíz de esta polémica y tras las críticas recibidas, Trump insinuó este sábado que podría cancelar sus ruedas de prensa diarias para informar sobre la evolución de la pandemia y, fiel a su estilo, cargó contra la prensa: “¿Cuál es el propósito de hacer ruedas de prensa en la Casa Blanca cuando los medios de comunicación parciales no hacen más que preguntas hostiles y rechazan informar de la verdad?”, se preguntó en un mensaje en Twitter. Eso sí, en otro mensaje en esa red social pidió “sentido común” a los ciudadanos en lo que parece una matización a sus palabras sobre el desinfectante: “Recuerde, el remedio puede ser peor que el problema. ¡Tenga cuidado, use el sentido común!”.

You May Also Like