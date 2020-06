Suben a más de 1.300 los trabajadores contagiados en el brote del matadero alemán

Armin Laschet, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, ha estado este domingo en las instalaciones del matadero para conocer la situación sobre el terreno y reunirse con el equipo de gestión de crisis. En su visita, Laschet ha asegurado que no ve ninguna razón para volver a confinar masivamente a la población de Gütersloh, donde de ubica la fábrica, puesto que considera que el brote está localizado y no ha dado un “salto significativo” al resto de la población, si bien no lo ha descartado del todo, informa el diario alemán Frankfurter Allgemeine.

You May Also Like