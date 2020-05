Sube un poco la demanda de vuelos para United Airlines

Carlos declaró su apoyo a la iniciativa del gobierno de animar a trabajadores y agricultores a colaborar para garantizar que los cultivos no queden descomponiéndose en el campo. Debido a las restricciones al desplazamiento, los campesinos estacionales no han podido ir al campo a cumplir con sus labores.

AP • 19 May 2020 – 11:55 AM

