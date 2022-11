sube los tipos de interés otros 0,75 puntos y añade más presión al BCE pese al riesgo de recesión

“Sin estabilidad en los precios, la economía no funciona para nadie”, ha expresado Jerome Powell en la rueda de prensa posterior al anuncio. Powell ha subrayado que esta no será la última subida de tipos que vea EE UU en los próximos meses. De hecho, el presidente de la Fed ha apuntado a que e l límite a partir del cual la Reserva Federal frenará su escalada es ahora más alto que el que esperaban en septiembre. Sin embargo, Powell ha deslizado que “en un momento dado será apropiado frenar el ritmo de subidas”, un tiempo que podría llegar en la próxima reunión (diciembre) o en la siguiente a esta, ha dicho.

