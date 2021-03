Subcampeonas: América cayó 2-1 ante Ferroviaria en la final de la Libertadores Femenina

Manuela González también tuvo un mano a mano claro frente a la portera Luciana, pero no estuvo fina. Los palos y la falta de definición le costaron el título al equipo escarlata, también los dos errores defensivos en la primera parte, pues Ferroviaria no pudo anotar por creatividad propia.

La segunda parte fue un monólogo del América: estrellaron tres pelotas al palo, arrinconó con su presión alta a Ferroviaria en su campo, no lo dejó acercar a su arco, pero la suerte no estuvo del lado de ellas. Además, hubo dos opciones claras de penal que la jueza no pitó a favor del equipo colombiano. Faltó efectividad.

Una digna presentación, faltó muy poco. América de Cali cayó 2-1 ante Ferroviaria y se quedó con el subtítulo de la Copa Libertadores Femenina. Dos errores, dos goles que cobraron las brasileñas. La suerte no estuvo del lado del equipo colombiano, que a pesar de que no tuvo el resultado esperado, demostró el carácter, el corazón y la identidad de juego que tiene. Ante el rival más grande y ante el más pequeño.

El cuadro escarlata mereció el título, pero estrelló el balón tres veces en el palo y no tuvo suerte con dos errores defensivos que no perdonó el equipo brasileño. Un equipo que se ganó el respeto de todo el continente.

You May Also Like