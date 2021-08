Subasta su medalla de los Juegos Olímpicos de Tokio para ayudar a un niño con problemas de corazón

Maria Andrejczyk ha demostrado una vez más que las victorias y las derrotas no lo son todo en el mundo del deporte. La atleta polaca, medalla de plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Tokio , ha subastado su trofeo para ayudar a un niño con problemas de corazón. Era la primera medalla olímpica de su carrera, pero esto no la frenó a la hora de utilizarla como medio para conseguir una buena suma.

