Suárez mantiene vivo el sueño

Suárez, quien anotó su gol 20 en el campeonato liguero, indicó que está acostumbrado a convivir con estas situaciones límites. “Si uno pelea, lucha y no baja los brazos, puede conseguir el objetivo. No sabía lo que hacía el Madrid hasta que en el parón de agua me doy cuenta de que van ganando. El nerviosismo te puede perjudicar, pero tuvimos tranquilidad para lograr la victoria”, dijo.

