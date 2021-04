¿su último partido con el PSG en Champions?

Aunque Mbappé ya ha trasladado al PSG que no quiere renovar, una temprana eliminación en Champions acelerará irremediablemente su salida a este verano y no al que viene, además de reducir su precio unos pocos millones.

El Bayern no llega al 100% , ni mucho menos, con seis bajas de importancia como Süle, Boateng, Lucas Hernández, Lewandowski, Gnabry o Coman (especialmente las tres últimas), pero con un Choupo-Moting en estado de gracia. Pochettino no se puede despistar ni un ápice, porque los de Flick quieren demostrar que aún siguen siendo un Panzer en Europa.

