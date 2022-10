Su último mensaje, su ubicación, las pistas del Ministerio de Exteriores… todo lo que se conoce de la desaparición de Santiago Sánchez

Aunque el incidente parece haber quedado en un ‘susto menor’ apuntando todas las teorías al encarcelamiento, Santiago partió de Alcalá de Henares esperando lo peor, tal y como confirmó este miércoles su madre en el plató de El Programa de Ana Rosa. “Mamá, si muero en esta experiencia, no sufras, porque yo no me puedo estar quieto” , fueron las últimas palabras con las que se dirigió Santiago a su madre.

Por ese mismo motivo, el español puso en aviso a sus padres asegurándoles que no podría llamarles, enviarle fotografías o vídeos durante su estancia en Irán, algo que según Celia, su madre, les “tranquilizó durante una semana, pero no más”.

