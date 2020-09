su trabajo en televisión, viajes y su mascota

Ella me acompañó, me animó en esta aventura como siempre lo ha hecho. Mi hermana mayor, mi guía en tantas ocasiones, mi consejera, mi compañera de confidencias y risas. A ELLA quiero dedicarle este post, porque para ella Borneo también fue una aventura, una victoria, un recordar su poder, su fuerza … Gracias por el viaje, por estar y ser mi Incondicional. La fotografía muestra nuestra cara de satisfacción después de haber logrado alcanzar la cima del Kinabalu y, a punto de lograr otro reto: descender por la Via Ferrata más alta del mundo. Esta noche #planetacalleja a las 2245 en Cuatro. . . . #planetacalleja #barnedaspower #kinabalu #aventura #sisters

