su piel se volvió amarilla “como la de Bart Simpson”

Tras once noches, en las que presenció escenas que no olvidará (“Mi cama apuntaba hacia la recepción de la sala y pude ver a algunas de las enfermeras llorando cuando descubrieron que algún pacientes no sobrevivió durante la noche”, recuerda), Lenny Jones salió de la sala en silla de ruedas y fue despedido con aplausos cuando salía del hospital para regresar a su casa, en la localidad de Connah’s Quay.

