su pantalla te sigue si te mueves

Además, cuenta con una cámara de 13 megapíxeles capaz de, por ejemplo, encuadrarte cuando estás en una videollamada, pero aclaran que el Show 10 no usa reconocimiento facial y no puede decir quién eres, solo que una persona está en algún lugar a su alcance.

Amazon ha rediseñado su Echo Show y para la nueva versión ha hecho un importante cambio: ya no es una pantalla estática ‘plantada’ en medio de tu salón, el Echo Show 10 está colocada sobre una base motorizada que gira automáticamente cada vez que interactúas con el dispositivo . Es decir: el altavoz inteligente te sigue por la habitación y apunta siempre la pantalla hacia a ti, para que no te pierdas nada.

