¿Su negocio familiar tiene un plan de sucesión?

— HABLAR ABIERTAMENTE RESPECTO A LOS PLANES PARA EL FUTURO: Planear la sucesión es un proceso, no un evento, y afecta tanto a la familia como al negocio, a los dueños y las comunidades donde opera cada uno de esos grupos. Involúcrese con ellos – especialmente la próxima generación – durante el proceso de planeación. Hable con ellos acerca del pasado, lo que funcionó bien y lo que fue desafiante. Comparta sus aspiraciones y perspectivas sobre cómo se vería un futuro ideal. Reconozca las tradiciones, las diferencias, las nuevas innovaciones y los aspectos personales de la sucesión. Hacer esto no sólo creará una visión compartida del futuro e impulsará el compromiso de ambas generaciones, sino que también le brindará a la siguiente generación un mapa de cómo realizar eventualmente la transición hacia sus propios hijos.

— SER ABIERTOS: Respete la tradición y entienda por qué se tomaron las decisiones en el pasado, pero no se atore en conversaciones que inicien con: “Pero es que así es como siempre hemos hecho las cosas aquí.” En lugar de ello, hable con sus colegas propietarios acerca de lo que harían en ausencia de la tradición. ¿Podrían mantenerse fieles al pasado mientras abrazan nuevas ideas? ¿Pueden plantear un mejor rumbo si remueven algunas preconcepciones que ya no aplican? Al final, la tradición podría guiarlo, pero no deje que sea la razón principal para seguir su ruta de sucesión.

