su hijo Antonio recibe el alta

Mirad familia virtual, desde mi casa temporal he llegado a una conclusión. He recibido miles de mensajes mostrando un cariño tremendo y con resultado porque me subís el ánimo. Muchos de esos mensajes coinciden en algo: “¿De dónde sacas las fuerzas Tami? Os respondo: pongo la mano en el fuego y no me equivoco de que todos vosotros en una situación así, tendríais la misma fuerza, porque en situaciones complicadas, esa fortaleza quizá desconocida sale de manera inconsciente y luchas porque todo esté perfecto. Somos exactamente iguales tesoros, sois unos auténticos luchadores de la vida, lo que pasa que se muestra en las adversidades y hasta el momento uno no se da cuenta. Y ¿sabéis lo que pienso en estos momentos? Que soy una afortunada, porque gracias a dios, la salud de mi hijo y mi marido están bajo control. Y por desgracia hay otras familias/personas que no tienen la misma suerte. Por lo tanto, CERO lamentaciones y a seguir tirando del carro. Eso sí, cuando todo pase, la Gorro se encierra en la habitación para dormir doce horas del tirón jajajaja. Familia virtual, estamos vivos, por lo tanto podemos con todo. ¡¡¡OS AMO MUCHO!!! #mamamolona #undiamenos #osquiero #👑

