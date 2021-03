“Su fichaje fue un error, cuesta un millón por gol”

El expresidente del Juventus de Turín entre 2006 y 2009, Giovanni Cobolli, ha calificado el fichaje de Cristiano Ronaldo de “error absoluto“, tras la eliminación del equipo italiano a manos del Oporto en los octavos de final de Champions League.

“¿Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error? Claro que sí. Lo he dicho desde el primer día. Aprecio a un grande campeón, pero es demasiado caro y condiciona demasiado“, aseguró el exmandatorio juventino en declaraciones a Radio Punto Nuovo.

Cobolli también contrastó el rendimiento del portugués con su elevado precio y aseveró que “cuesta un millón por gol“, después de la eliminación del Juventus tras no ser capaz de remontar el 2-1 en la ida en Do Dragão.

El expresidente pidió una “revisión crítica que debe nacer de Andrea Agnelli”, actual presidente del club, de quien dijo que “no tiene colaboradores de calidad“, y criticó también la elección de Pavel Nedved como vicepresidente, a quien considera “un gran campeón”, pero “sin capacidad” para ejercer su cargo.

Cobolli no habló mal, sin embargo, del papel de Andrea Pirlo como entrenador y defendió su continuidad al frente del club bianconero aunque no gane el campeonato liguero de la Serie A para “darle la posibilidad de madurar”. “No soy crítico con Pirlo, también tuve la experiencia con Ferrara que no fue positiva”, añadió.