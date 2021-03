su creador prepara el desembarco en Broadway

Excepto House of the Dragon, que se rodará este año, el resto de proyectos, incluyendo una hipotética serie animada sobre Juego de tronos, están en una fase muy prematura de su desarrollo y es posible que no vean la luz.

Por otro lado, en enero se supo que HBO estaba empezando a dar forma a una nueva precuela de Juego de tronos que giraría sobre las novelas cortas Tales of Dunk and Egg (Cuentos de Dunk y Egg).

La primera serie derivada, House of the Dragon, tiene previsto estrenarse en 2022 con una historia inspirada en el libro Fuego y sangre (2018) y que se adentra en la historia de los Targaryen.

El escritor será el responsable de dos nuevas series, Who Fears Death y Roadmarks, que no están vinculadas con Juego de tronos.

