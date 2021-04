su caché es de más de 1.000 euros al día

“Incluso hoy, la gente a veces me para por la calle para decirme que me parezco a Kate” , señala divertida.

“Hubo algunos trabajos maravillosos, como ir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 o apariciones en The Xtra Factor de la cadena ITV. Nunca olvidaré que Harry Styles me pidió hacerse una foto conmigo”, relata.

“Lamentablemente, mi madre murió unas semanas después, en abril de 2011, a los 58 años. Poco después, me inscribí en la agencia y me ofrecieron mi primer trabajo en agosto: una sesión de fotos con Alison Jackson , conocida por sus fotos a gente que se parece a celebridades”, dice Gabriella.

“No pensé mucho en ello, pero mi madre, Jacqueline, y mi abuela, May, entonces de 91 años y una gran monárquica, se pusieron de acuerdo. Mamá, que en ese momento estaba enferma de cáncer de intestino, me convenció para que la dejara enviar una foto a una agencia de dobles de famosos “, dice.

“Mi carrera secundaria como doble de Kate comenzó en 2011. Vivía en Windsor, donde trabajaba como diseñadora de muebles. En los meses previos a la boda de Kate y William en abril de ese año, me visitaba gente diciéndome cuánto me parecía a ella “, explica.

