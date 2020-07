“La plantilla se renueva permanentemente. Los mayores de 30 años lo están haciendo muy bien. Busquets está jugando mejor, Piqué tiene ilusión, Suárez lucha, y ya no hablemos de Messi. Y vienen nuevos, vendrán Trincao o Pedri que me hace ilusión verlos de blaugrana”, comentó sobre la planificación de la plantilla.

“Aún queda Liga, si el Madrid la gana , hablaremos de cómo. Pero al final. Ya dije que independientemente de nuestros resultados, que no han sido buenos por no haber ganado los partidos, hablaremos de la tecnología”, auguró.

Por otro lado, sobre LaLiga Santander, reiteró sus quejas sobre el uso del VAR y sobre el beneficio que cree que ha tenido el Real Madrid en las interpretaciones. “Estoy a favor del VAR para que le resultado final sea más justo, pero su aplicación actualmente no es ecuánime . Hay muchas decisiones del VAR post-Covid que siempre han beneficiado al mismo club. No es ninguna crítica, lo que quiero es ayudar al VAR”, reiteró.

. @jmbartomeu confirma que ” @QSetien continuarà. Estic prou content de l’evolució dels patits, tot i els empats. En els 2 últims partits ja he vist una millor imatge i espero que continui així. Si no guanyem la Lliga, després encara queda la Champions” pic.twitter.com/7DMx7DX6Ri

You May Also Like