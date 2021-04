su amigo y confidente Michael Oswald muere a los 86 años

La complicidad con Isabel II se trasladó a otros miembros de la familia real y no son pocas las imágenes en las que se aprecia a Oswald charlando animadamente con los royals . Además, tal como ha apuntado Nicky Henderson, entrenador de caballos para los saltos reales, ni siquiera su jubilación le apartó de su pasión , pese a vivir lejos, no le importaba recorres la distancia que fuera necesaria para poder ver correr a los caballos de la monarca.

