Stimulus check 2021: EE UU comienza una nueva ronda de envíos de cheques de estímulo por la pandemia | Economía

Finalmente, el Senado redujo el techo de ingreso por individuo a 80.000 dólares anuales, y a 160.000 para los matrimonios. Pese a que la gran mayoría de estadounidenses se beneficiará de esta ronda de estímulos, ya que el promedio de ingreso anual por familia no supera los 70.000 dólares, la gran incógnita sigue siendo la población que percibe menores ingresos y que no acostumbra declarar impuestos. Este sector tendrá que regularizarse para tener acceso al apoyo económico.

No es necesario, anticipa el Tesoro, que los beneficiarios emprendan ninguna acción de reclamo del cheque, ya que el lote de abonos está garantizado. Cada uno puede verificar el estatus del pago desde el servicio “Obtener mi pago” (https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment), que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha dispuesto en su página web. El sitio incluye un apartado para consultar el estado de los primeros pagos que aún no han sido entregados, así como información que puede evitar posibles fraudes o engaños futuros. En esta se muestra la foto del cheque de estímulos y de la tarjeta de débito precargada, para quienes reciban el bono por correo.

