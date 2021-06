Steven Spielberg firma acuerdo con Netflix para producir películas

Netflix es el servicio de streaming de paga dominante, pero actualmente está buscando crear más éxitos que atraigan suscriptores y lo ayuden a destacarse en un mercado competido, especialmente al tiempo que gigantes de los medios como Walt Disney Co., WarnerMedia de AT&T Inc. y NBCUniversal de Comcast Corp. estrenan algunas de sus películas más importantes en línea.

You May Also Like