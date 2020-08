Steven Bannon se declara inocente de fraude y sale bajo fianza de $5 millones

We Build the Wall recaudó más de US$25 millones, según los fiscales. Bannon recibió más de $1 millón del grupo y utilizó parte de él para pagar gastos personales, alegan. Otros tres fueron acusados, incluido el fundador del grupo, un veterano discapacitado de la Fuerza Aérea llamado Brian Kolfage.

Los fiscales alegan que Bannon defraudó a cientos de miles de donantes en el esfuerzo de construcción del muro, We Build the Wall , al desviar dinero del proyecto para cubrir gastos personales y pagar un salario al fundador del grupo, a pesar de anunciarlo como una organización completamente voluntaria.

