Steve Cohen le gana la puja a A-Rod y J-LO en la compra por los Mets

La compra del equipo de los Mets de Nueva York pareciera que se resolverá en un futuro no muy lejano y Steve Cohen aparenta ser el próximo dueño por encima de A-Rod y JLO en la MLB.

Fuentes a MLB, informan que el empresario Steve Cohen ha iniciado las negociaciones exclusivas para adquirir la franquicia de Queens en las Grandes Ligas.

Se espera que en los próximos días se finalice la negociación para que el equipo de los Mets tenga un nuevo propietario y finalice la novela que ha causado todo este tema de la compra–venta de la organización de la MLB.

Según personas familiarizadas al tema, Cohen le ganó la puja a otros postores que mostraron su interés por los Mets incluyendo al ex pelotero y pareja de J-Lo, Alex Rodríguez, quienes ya no son los favoritos para la compra del club, según David Faber.

La noticia se encuentra en desarrollo, David Faber fue el encargado de informar a través de su cuenta de Twitter sobre el futuro de los Mets en los próximos días de MLB.

Steve Cohen has entered exclusive negotiations to buy the NY Mets and is expected to reach a deal to purchase the team within days, according to people familiar with the process. Other bidders, including the group led by Alex Rodriguez, are no longer in pursuit of the club.

— David Faber (@davidfaber) August 29, 2020