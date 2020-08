Steve Bannon, exasesor de Trump, es acusado de fraude

Afirma también que “recibieron cientos de miles de dólares de donaciones para el fondo We build the wall, el cual utilizaron de manera inconsistente”, según publica la filial de Boston de NBC News.

Según los fiscales federales que presentaron los cargos ante una corte federal en Manhattan, Bannon y otras cuatro personas realizaron movimientos ilegales del dinero aportado por donantes a la campaña de recaudación de fondos ‘Nosotros construimos el muro’ (We Build The Wall).

