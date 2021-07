Stephen Harmon: historia del hombre que se burló de las vacunas y murió de covid-19 | Noticias Univision Salud

“Escojo someterme a una intubación, he luchado contra esto tanto como he podido pero desafortunadamente se ha llegado a un punto en el que toca esta decisión crítica”, dijo.

“Si no tienes fe en que Dios puede curarme por encima de tu estúpido ventilador entonces sal de mi habitación de la UCI, no hay sitio aquí para el miedo de los que carecen de fe”, escribió tres días antes de su muerte.

Es más, estando ya hospitalizado, narró su ingreso y empeoramiento en sus redes -que ahora ya no son públicas- e, incluso cuando su enfermedad había empeorado y lo iban a intubar siguió diciendo que no se vacunaría.

You May Also Like