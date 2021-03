Stephen Curry confiesa que Juan Carlos Navarro fue su fuente de inspiración

“Jugué una vez contra él en un partido internacional y he visto muchos vídeos . Su creatividad , su selección de tiro , su ritmo en la cancha… Todo eso se ve cuando juegas contra él”, explica un Stephen Curry conocedor del juego del español. “ Lo vi lanzar triples con un solo pie y cómo se movía en la cancha. Me ayudó bastante en algunos aspectos de mi juego ”.

