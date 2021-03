Stephany Vásquez ya está en casa tras su cirugía

Después de una semana recluida en el hospital por piedras en la vesícula, Stephany Vásquez está en casa.

Sí, la excompetidora de Calle 7, gracias a Dios, salió muy bien de su operación del lunes y le dieron de alta ayer mismo. “Con el favor de Dios me operan de Colelitiasis conocida como piedras en la vesícula, para los que vieron mis historias empecé el domingo con un intenso dolor en la parte superior de mi estómago , vómitos y escalofríos. Ya no aguantaba más el dolor y martes entré de urgencia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores han estado muy pendientes de su salud y recuperación. “Mi team ya salí de la cirugía, todo muy bien, estuve con dolor y dormida. Ya me siento mejor gracias por sus oraciones”, escribió.

Ayer, ella mostró en sus historias que estaba contando los minutos y las horas para salir del hospital y llegar a su casa.

Esta experiencia en su vida la hizo reflexionar de que siempre hay que ser agradecido con Dios, en los buenos y malos momentos.

“Pero no todo ha sido malo, debo agradecer muchas cosas que he vivido y he aprendido, así es la Vida es como un camino de flores pero también de piedras, hay momentos buenos y malos, pero estas dificultades las vamos superando poco a poco, hay que reír del destino, disfrutar los procesos”.

Obviamente por el tema de la pandemia del coronavirus, no pudo recibir visitas, así que eso la hacía sentirse sola. “Extraño mucho estar con las personas que amo, pues no permiten visitas y levantarme de la cirugía y con nadie de mi familia me hace sentir sola”.