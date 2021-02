Stephany Vásquez entrará al quirófano

Stephany Vásquez fue al hospital porque pensó que sus problemas estomacales se trababan de una gastritis, pero resultó ser mucho más que eso al punto de que en estos momentos está hospitalizada.

La semana pasada, empezó con dolores en la boca del estómago, a vomitar, por lo que creyó que tenía un cuadro de gastritis, al ver que los síntomas no mejoraban, acudió al médico y para su sorpresa le diagnosticaron piedras en la vesícula y tuvo que ser ingresada ya que se empezó a poner amarilla. ¿Cómo así?

La chama explicó que una de las piedras se le fue por el conducto de las vías biliares por lo que tuvo que ser intervenida. El primer procedimiento que le realizaron fue una CEPRE colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para poder retirarle el cálculo biliar.

Entrará al quirófano

Stephany está hospitalizada desde el martes, pero gracias a Dios ya le programaron la intervención quirúrgica para retirarle la vesícula este próximo lunes. ¡Qué bueno!

“Ya me siento mejor porque me tienen medicada, pero ya hoy sábado me programaron para el lunes y bueno contando los días para salir de aquí”, dijo.

Si todo resulta bien tras la operación, sin complicaciones, es muy probable que le den salida el mismo martes. “Yo me puse así amarilla por eso me hospitalizaron, pero me hicieron la CEPRE y me sacaron, tenía una en el conducto, ya me siento mejor solo falta operarme la vesícula, y sí, la verdad que los dolores ya no los aguantaba”.

Como saben, por temas del coronavirus no pueden recibir visitas en el hospital. Su galán ha estado pendiente de ella. “En las buenas y en las malas”.

Espera que todo le salga bien en el nombre de Dios. ¡Amén!

Sus seguidores, amigos y colegas le han mandado mensaje de pronta recuperación y están orando para que salga bien de ese estado de salud.