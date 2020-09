Stephany Vásquez: ‘Cuando Dios me lo envíe’

¿Y la cría pa’ cuándo? Parece que la gente tiene ganas de ver a la chama, Stephany Vásquez con hijos, pero como que eso es un tema bien lejano en su vida, por lo menos, en estos momentos.

Les cuento que la entrenadora se puso a contestarle a varios seguidores y allí mencionó que todavía no contempla la posibilidad de convertirse en madre, pues ni siquiera sabe cuándo tendrá novio, así que mucho menos sabe la edad en la que se convertirá en madre, eso sí, piensa que el tiempo de Dios es perfecto y será cuando Dios se lo envíe.

Y para esos que le tienen el ojo puesto a la excompetidora de Calle 7 aseguró que a ella se le puede enamorar “si eres caballeroso, inteligente y espiritual”.

Stephany dijo que respondería todo, y le preguntaron si era una mujer tóxica. “Lo fui, yo creo que todos hemos sido un poquito tóxicos en algún momento de nuestra vida; la idea es identificarnos, cambiar e ir mejorando como persona y seres humanos, ser menos tóxicos”.

Como saben, la última relación que se le conoció a la chama fue la que sostuvo con el español Jorge López, quien actualmente reside en México.

Mire: Barceló: ‘no creo que quepa algún tipo de denuncia…’

Más datos

“Me gusta ir a la playa, compartir con mi familia y amigos. viajar, tomarme una copa de vino, leer, bailar, cantar aunque canto bonito, pero se escucha feo”.

Deja de compararte. Eso duele mucho y te daña, tú no puedes ser como nadie porque nadie puede ser como tú, aconseja Stephany.

Creer en ti mismo es lo que hace falta para iniciar el camino que te llevará a conseguir resultados. No hay mayor seguridad ni Mayor nivel de confianza que el que te aportas a ti mismo. Si no se da ese paso y No confías en ti, no tienes nada que hacer. Empecé a Creer en mí y no paro de CRECER.