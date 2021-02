Stephany Vásquez… ¿bebé a bordo?

El amor llegó a la vida de Stephany Vásquez a finales del año pasado cuando conoció a su galán francés y desde entonces su vida es mucho más feliz.

Pero, parece que muchos ya están pensando que la relación va viento en popa y que ya hay bebé a bordo, pues la chama está enferma, con vómitos y gastritis.

Sí, la excompetidora de Calle 7 compartió a través de sus historias de Instagram que ha estado mal, pues se la ha pasado vomitando y con mucho dolor en la boca del estómago. Obviamente pidió remedios caseros y entre ellos, le dieron algunos que le calmaron el dolor, pero siguió mal, hasta el punto que ya empezaron los rumores de que viene una cría en camino.

Bueno, resulta que ayer hablamos con Stephany quien de iba saliendo al hospital porque tenía muchísimo dolor, y fue en busca de más atención médica. ¡Así como lo lee!

Pero, como nosotros hacemos el trabajo por ustedes, por ahí mismo le preguntamos que si eran ciertos esos rumores de que estaba embarazada y su respuesta clara fue: “no, vale”.

Fue una hamburguesa

“Bien gracias a Dios, pero con una gastritis que tengo horrible… supermal me siento, voy saliendo de urgencia. No vale, la gente sabe cómo es, me comí una hamburguesa y me cayó supermal”.

Bueno, de paso aseguró que se cuida y que si queda embarazada eso sería un milagro de Dios.

Feliz y enamorada

Ella en estos momentos está muy enfocada en sus proyectos profesionales, se está certificando como coach internacional, sigue con su tienda de productos fitness, ofrece planes de entrenamientos virtuales, y como cereza del pastel, está disfrutando a plenitud su relación con Rudy Ralison, quien la hace feliz. ¡No hay bebé!

“Conocerte ha sido lo Mejor que me ha pasado en la Vida. Mucho con demasiado”, le escribió la excompetidora a su galán en su cuenta de Instagram.