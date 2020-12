Staycation, la mejor forma de vacacionar sin salir de la ciudad de Panamá

Definitivamente, valorar lo que tenemos en Panamá y hacer turismo interno es lo mejor, sobre todo en estos momentos en que el mundo se enfrenta a la pandemia del coronavirus no se recomienda salir del país; una razón de peso para comenzar a valorar lo nuestro, darle fuerza a nuestro sentido de pertenencia y conocer todos los beneficios que tenemos sin salir de la ciudad y lo más importante, no bajar la guardia y protegernos con el uso de mascarilla, alcohol y gel en todo momento. ¡”Arriba el turismo interno, adaptémosnos a la “nueva normalidad”!

El hotel W Panamá, reabrió el pasado 23 de noviembre y actualmente está ofreciendo excelentes opciones para conocerlo. Una de ellas es Dream it, Do it, una oferta exclusiva que brinda grandes beneficios por tiempo limitado como desayuno y estacionamiento sin costo, cocteles de bienvenida incluidos, 25% de descuento en alimentos y bebidas, así como acceso completo a WET Deck, entre otros beneficios.

You May Also Like