‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ lidera la taquilla norteamericana

2. “Jumanji: The Next Level”, 26,1 millones de dólares (32,6 millones de dólares internacional).

1. “Star Wars: The Rise of Skywalker”, 175,5 million (198 millones de dólares internacional).

La Fuerza fue menos fuerte con “Star Wars: The Rise of Skywalker”, que no pudo igualar los récords de taquilla de sus predecesoras en la semana de su debut, pero con todo logró recaudar 175,5 millones de dólares.

You May Also Like