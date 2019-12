‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, es la más taquillera de este fin de semana

“Star Wars: The Rise of Skywalker” fue nuevamente la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana mientras “Little Women” atrajo una recaudación impresionante.

“Star Wars” recaudó 72 millones de dólares en los cines de Norteamérica, según estimados de los estudios publicados el domingo.

En total en los 10 días desde su estreno, “Star Wars” le ha traído 362,8 millones de dólares a Disney, poco menos de lo que recaudó, en un período similar, su predecesor “Star Wars: The Last Jedi” (2017).

Otros taquilleras

“Jumanji: The Next Level” atrajo 35,3 millones de dólares en taquilla, llegando en segundo lugar, con un total de 175,5 millones en las tres semanas desde su estreno.

“Little Women”, dirigida por Greta Gerwig, obtuvo 16,5 millones de dólares el fin de semana y desde que se estrenó en Navidad ha acumulado 29 millones, un desempeño notable para una producción de presupuesto modesto eclipsada por dos competidores corporativos.

“Uncut Gems”, en que Adam Sandler asume un rol más dramático como un adicto a los juegos de azar, irrumpió por primera vez en la lista de las diez películas más taquilleras. El fin de semana obtuvo 9,6 millones de dólares y ha acumulado 20 millones en total.

Estimado de ingresos en taquillas del viernes al domingo en cines de Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con Comscore.

1. “Star Wars: The Rise of Skywalker” 72 millones de dólares.

2. “Jumanji: The Next Level” 35,3 millones.

3. “Little Women” 16,5 millones.

4. “Frozen 2” 16,5 millones.

5. “Spies in Disguise” 13,2 millones.

6. “Knives Out” 9,7 millones.

7. “Uncut Gems” 9,6 millones.

8. “Cats” 4,83 millones.

9. “Bombshell” 4,7 millones.

10. “Richard Jewell” 3 millones.

