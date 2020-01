‘Star Wars: Rise of Skywalker’ sigue invicta en la taquilla norteamericana

La lista de las películas más taquilleras en Norteamérica en 2020 comenzó donde se quedó el año pasado: con “Star Wars: Rise of Skywalker” todavía en la cima.

Con 33,7 millones de dólares acumulados en su tercera semana de estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá, “Rise of Skywalker” (918,8 millones de dólares) se está acercando a la marca mundial de los 1.000 millones.

Si bien parece poco probable que el filme iguale a otros estrenos de la serie, “Rise of Skywalker” podría ser la séptima película de Disney en alcanzar 1.000 millones de dólares en 2019.

“Frozen 2”, otro de los grandes éxitos de Disney, alcanzó el domingo 1.330 millones de dólares, por lo que es la película más taquillera jamás dirigida por una mujer. Jennifer Lee, quien codirigió las dos películas de “Frozen” con Chris Buck y ahora dirige Disney Animation, supera su propio récord con la primera “Frozen” (1.280 millones).

“Frozen 2” también figura como la película animada de mayor ingreso, sin contar al “Rey León” el año pasado y sus 1.660 millones.

Leer también: Hollywood descorcha hoy la temporada de premios con los Globos de Oro

“Top ten”

A continuación, una lista de la venta de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá según Comscore. Donde está disponible, también se incluyen las cifras internacionales más recientes.

1. “Star Wars: Rise of Skywalker”, 33,7 millones de dólares (50,5 millones en taquilla internacional).

2. “Jumanji: The Next Level”, 26,5 millones (42,4 millones en taquilla internacional).

3. “Little Women”, 13,6 millones (9,5 millones en taquilla internacional).

4. “The Grudge”, 11,3 millones (5,8 millones en taquilla internacional).

5. “Frozen 2”, 11,3 millones (42,4 millones en taquilla internacional).

6. “Spies in Disguise”, 10,1 millones (15,8 millones en taquilla internacional).

7. “Knives Out”, 9 millones (8,8 millones en taquilla internacional).

8. “Uncut Gems”, 7,8 millones.

9. “Bombshell”, 4,1 millones.

10. “Cats”, 2,6 millones (4,3 millones en taquilla internacional).

____

El periodista de The Associated Pres, Jake Coyle, está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP

Leer también: Muere ‘Sorolo’, una de las leyendas del El Chorrillo