‘Star Wars’ lidera la taquilla por segunda semana consecutiva

El quinto lugar fue para la producción de Fox/Disney Spies in Disguise, con una taquilla de 13.4 millones. Este largometraje animado que apunta al público infantil tiene en su versión original en inglés las voces de Will Smith y Tom Holland.

En el número dos, Jumanji: The Next Level, de Sony, con Dwayne “The Rock” Johnson y Kevin Hart, obtuvo 34.4 millones de dólares.

Star Wars: The Rise of Skywalker recaudó este fin de semana un estimado de 73.6 millones de dólares en boleterías de Estados Unidos y Canadá, ubicándose al tope de la taquilla por segunda semana consecutiva, según cifras de la firma Exhibitor Relations divulgadas el domingo.

