Stanton y Judge propulsan a Yankees a serie contra Astros

“No tengo la más mínima idea de lo que nos deparará el año próximo”, dijo el mánager de Cleveland Terry Francona. “Aunque no pudimos alcanzar el objetivo final, ha sido un excelente año. Se dieron muchas cosas que la gente no se esperaba. El futuro depende de nosotros. Tendremos que hacerlo mejor”.

Por el contrario, el piloto de Cleveland Terry Francona se no se apartó del libreto original al mantener a Aaron Civale como abridor en vez del as Shane Bieber.

