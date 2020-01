SPIA: Obras del Estado requieren más planificación

“Nosotros no concebimos un proyecto sin el otro, porque hay preocupación por la seguridad humana. Sería preocupante un sitio que en algún momento no brinda las condiciones necesarias para las personas. Ese tema está siendo estudiando por la comisión de movilidad y urbanismo”, manifestó.

La presidenta saliente de la organización, Ángela Laguna, insistió en que en este tipo de obras “lo más importante es la planificación” y coordinación entre las instituciones involucradas, porque si eso no existe se produce un uso “ineficiente” de los recursos del Estado. “La falta de planificación ha llevado a que no se hagan de forma coordinada las obras estatales”, acotó.

