SpaceX: video: Nave SN8 explota cuando intentaba aterrizar – Gente – Cultura

La prueba del #SN8 de SpaceX logró despegar, volar, pero no aterrizar satisfactoriamente. 🚀 «El éxito no se mide por el cumplimiento de objetivos específicos, sino por cuánto podemos aprender en conjunto, lo que informará y mejorará la probabilidad de éxito en el futuro». pic.twitter.com/HhK8G4hqcx

You May Also Like