SpaceX logra aterrizaje en quinta prueba de su cohete Starship

REUTERS/Gene Blevins

(Bloomberg) — Space Exploration Technologies Corp. logró un aterrizaje casi impecable de su cohete más nuevo y más grande, cuando el quinto vuelo de prueba del modelo abrió la puerta a excursiones de mayor altitud.

El prototipo de la nave espacial Starship SN-15 despegó el miércoles desde la plataforma de lanzamiento costera de SpaceX a las 5:24 p.m. hora local en Boca Chica, Texas. El cohete voló a una altitud de aproximadamente 10 kilómetros antes de un descenso controlado, según un video en vivo transmitido por la compañía. El aterrizaje se vio empañado solo por un pequeño incendio en la parte inferior del vehículo que se extinguió después de unos minutos.

El logro histórico allana el camino para pruebas más ambiciosas de un cohete que el fundador de SpaceX, Elon Musk, se imagina como un futuro caballo de batalla para viajes a la luna y a Marte. La NASA eligió recientemente SpaceX para desarrollar un sistema de alunizaje para astronautas con la nave espacial. La compañía también imagina que el gigante del acero inoxidable podría reducir los tiempos de viaje a través de la Tierra con viajes hipersónicos de punto a punto.

El anterior vuelo de prueba del cohete Starship, el 30 de marzo, dejó escombros humeantes en el área después de un accidente. Un prototipo anterior aterrizó con una ligera inclinación, y quedó envuelto en llamas poco después del aterrizaje. Dos esfuerzos anteriores terminaron en bolas de fuego. No había personas a bordo de ninguna de las naves espaciales.

SpaceX concibió el cohete Starship como una nave versátil y totalmente reutilizable que puede transportar 100 toneladas métricas. Excluyendo un cohete propulsor que crea un sistema de dos etapas, Starship tiene una altura de 49 metros con un diámetro de 9 metros, con capacidad para transportar hasta 100 pasajeros.

Nota Original:SpaceX Nails the Landing in Fifth Test of Its Starship Rocket