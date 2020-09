Soy yo, Nito. ¿Qué carrizo te sucede?

En Panamá, seguimos anclados en la errática gestión de los asuntos públicos. La corrupción dentro del gobierno, la permisibilidad, la impunidad y el desconocimiento de lo legal y ético conforman la misma aureola maltrecha de los gobiernos anteriores. Algunas decisiones que tomas con tus más allegados colaboradores nos están enviando a senderos antagónicos a tu gestión, cada vez con menor credibilidad y confianza en tu presidencia. Es hora de que tomes en consideración la profundidad y trascendencia de lo que te ocurre, Nito. La realidad no es solo lo que se ve o se escucha; hay una realidad aumentada, fruto de la desconexión con los ciudadanos; no puedes gobernar ignorando el caudal de energía de lo que subyace e intentas desconocer.

No te irrespeto; te “tuteo” para alcanzar el nivel en que hace algunos años lograste mi aprecio. Te conocí y traté siempre casualmente. Te recuerdo cercano, sencillo y natural, sin frases poéticas ni poses con gestos forzados. También recuerdo tu renuncia, rasgo de admirable dignidad y coraje que aquella vez asumiste y a muchos, ahora, nos resulta contrastante. Quiero compartir contigo preocupaciones imposibles de exponerte desde más cerca. Has cambiado tanto que me cuesta pensar que eres el mismo.

You May Also Like