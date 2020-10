“Soy un espécimen físico perfecto”

Trump tuvo que parar hasta en dos ocasiones la entrevista telefónica por el ataque de tos que le quebraba la voz y no podía terminar de hablar. El mandatario aseguró en la conversación que está convencido que él no es contagioso porque es un “espécimen físico perfecto ” y que este viernes tiene programado un acto virtual que marcará su regreso a la campaña.

